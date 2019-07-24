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Baba-oğulu döverek öldürülenler kameraya böyle yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan kavgada Gürcan Karatosun (57) dövülerek öldürüldü, oğlu Alican Karatosun (26) ise hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanan ve vücut geliştirme sporu yaptıkları belirlene 3 saldırgandan 2'si tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı

 İZMİR'in Konak ilçesine bağlı Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana gelen olayda, oto alım satım işi yapan Gürcan Karatosun, Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte kafeterya işlettiği oğlu Alican Karatosun ile otomobil satın almak için İzmir'e geldi.

İddiaya göre 45 YB 5225 plakalı otomobille seyir halinde olan baba ve oğlu, Yeşildere Caddesi üzerinde bir araçta bulunan 3 kişiyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın ardından yollarına devam eden 2 taraf, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde tekrar karşılaştı. İddiaya göre araçtan inen B.N. (27), R.Ç.(36) ve M.T.(45) baba ve oğluna saldırdı. Baba oğul, aldıkları yumruklarla ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

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