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Fethullah Gülen ölüm döşeğinde Sisi'nin olay videosu

Her 15 Temmuz'un yıl dönümünde Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'in malikanesinin önüne gidip eylem yapan Sisi bu kez bomba bir iddiayla döndü. Fethullah Gülen ağır hasta ve ölüm döşeğinde.

Fethullah Gülen'in malikanesine gidip eylem yapan Seyhan Soylu, dönüşte oradaki bir benzinciye uğrayınca bomba bir haber alıyor. Ürdünlü olan benzinci daha önce Fethullah Gülen'in evine davet edilmiş bir kişi. 

Seyhan Soylu ondan öğrendiklerini şöyle aktardı:

-Fetullah Gülen'i tanıyor musunuz dedik oda bize evet tanıyorum, buradaki müslümanları evine iftara çağırdı, tanıştık" dedi. Adam bize Gülen'in 3 gün önce hastaneye kaldırıldığını, 15 gün önce de malikanesinden silah sesleri geldiğini anlattı. Bir çok polis gelmiş. 'Hiç buralarda bu kadar polis görmemiştik' dedi. Benzinci bize "Hastaneye 3 gün önce kaldırmışlar. Zaten çok hastaydı Ramazanda elleri çok titriyordu. Parkinson ve tutuk konuşuyordu" dedi. 

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