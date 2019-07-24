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Merih Demiral penaltıdan gol attı Juventus Inter'i yıktı

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda normal süresi 1-1 biten maçta Juventus, penaltılar sonucu Inter'i 4-3 mağlup etti. Juve'nin son penaltısını gole çeviren Merih Demiral takımına galibiyeti getirdi.

İki İtalyan ekibinin karşı karşıya geldiği maçta Juventus, normal süresi 1-1 biten hazırlık müsabakasında Inter'i penaltılarda 4-3 mağlup etti.

Merih Demiral ikinci yarının başında De Ligt'ın yerine oyuna dahil oldu. Merih son penaltıyı gol çevirerek takımını galibiyete taşıdı.

Öte yandan Siyah beyazlıların efsane kalecisi Buffon, Inter'in 3 penaltı atışını kurtardı.

Merih Demiral'ın Ronaldo'yla yaşadığı gol sevinci ve penaltıdan attığı gol, sosyal medyada çok konuşuldu.

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