Merih Demiral penaltıdan gol attı Juventus Inter'i yıktı
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda normal süresi 1-1 biten maçta Juventus, penaltılar sonucu Inter'i 4-3 mağlup etti. Juve'nin son penaltısını gole çeviren Merih Demiral takımına galibiyeti getirdi.
İki İtalyan ekibinin karşı karşıya geldiği maçta Juventus, normal süresi 1-1 biten hazırlık müsabakasında Inter'i penaltılarda 4-3 mağlup etti.
Merih Demiral ikinci yarının başında De Ligt'ın yerine oyuna dahil oldu. Merih son penaltıyı gol çevirerek takımını galibiyete taşıdı.
Öte yandan Siyah beyazlıların efsane kalecisi Buffon, Inter'in 3 penaltı atışını kurtardı.
Merih Demiral'ın Ronaldo'yla yaşadığı gol sevinci ve penaltıdan attığı gol, sosyal medyada çok konuşuldu.