Merih Demiral penaltıdan gol attı Juventus Inter'i yıktı

İki İtalyan ekibinin karşı karşıya geldiği maçta Juventus, normal süresi 1-1 biten hazırlık müsabakasında Inter'i penaltılarda 4-3 mağlup etti.

Merih Demiral ikinci yarının başında De Ligt'ın yerine oyuna dahil oldu. Merih son penaltıyı gol çevirerek takımını galibiyete taşıdı.

Öte yandan Siyah beyazlıların efsane kalecisi Buffon, Inter'in 3 penaltı atışını kurtardı.

Merih Demiral'ın Ronaldo'yla yaşadığı gol sevinci ve penaltıdan attığı gol, sosyal medyada çok konuşuldu.