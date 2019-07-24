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Hamam böcekleri ile ilgili şoke eden iddia! Dünyayı ele geçirmeye mi hazırlanıyor

Böcek ilaçlarına karşı bağışıklık geliştiren süper hamam böcekleri dünyayı ele geçirmeye mi hazırlanıyor? İşte merak edilen bu sorunun cevabı.

Hamam böcekleri insanlarla yan yana evrimleşti ve hepimiz onlardan iğrenmeye programlıyız. Tek bir dişi hamam böceği yılda 300 yavru yapabiliyor. Buda kısa süreli 300 bin böcekli bir istilaya yol açabiliyor. Böcek ilaçlama yapanlar farklı kimyasallar kullansa da hamam böcekleri bunlara karşı bağışıklık geliştiriyor. Bağışıklık yapanlar bunu yavrularına da geçiriyor. BBC Türkçe'nin haberine göre ise mücadelenin tek yolu haşare öldürme yöntemlerini artırmak. En iyi sonuç veren mücadele yöntemi ise yapışkan tuzak ve süpürgeyle çekmek. Aynı zamanda yiyecek kaynaklarını kısıtlamak ve özellikle de evcil hayvan mamalarını erişimlerini engellemek diğer mücadele yöntemlerinden. Hijyen koşullarını geliştiremezsek sayılarını kısıtlayamayız. Kontrol edemezsek de onlarla beraber yaşamak zorunda kalacağız.

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