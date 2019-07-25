GÜNCEL

Gaziantep'te fabrika yangını

GAZİANTEP 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasında yangın çıktı. Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak yangına müdahale etti. Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çok yönlü araştırma ve inceleme çalışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz,yaptığı açıklamada, bölgede çok yönlü araştırma ve inceleme çalışması başlattıklarını söyledi.

"Sadece fabrika bekçisi etkilenmiş"

Yangının fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıktığını tespit ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Fabrika sahibine henüz ulaşamadık. Dumandan sadece fabrika bekçisi etkilenmiş, oda ayakta tedavi edildi. Yangına 70 personel ve 48 araç ile müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin yangına müdahalesi devam ediyor." diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Vatandaşa güzel haber! Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile yeni dönem resmen başladı
Vatandaşa güzel haber! Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile yeni dönem resmen başladı
Karlov suikasti TRT'de neden yayınlandı? Erhan Çelik'ten çarpıcı ifadeler
Karlov suikasti TRT'de neden yayınlandı? Erhan Çelik'ten çarpıcı ifadeler
Ve Türkiye'de bir ilk! Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor fiyatlarla kimse oynayamayacak
Ve Türkiye'de bir ilk! Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor fiyatlarla kimse oynayamayacak
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
Max Kruse: Türkler bana lakap bulur
Max Kruse: Türkler bana lakap bulur
Deniz Türüç'ün kaderi 2-3 gün içinde belli olacak
Deniz Türüç'ün kaderi 2-3 gün içinde belli olacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hamam böcekleri ile ilgili şoke eden iddia! Dünyayı ele geçirmeye mi hazırlanıyor
Hamam böcekleri ile ilgili şoke eden iddia! Dünyayı ele geçirmeye mi hazırlanıyor
Duygulandıran görüntü! Köpek hamile kadına bakın ne yaptı
Duygulandıran görüntü! Köpek hamile kadına bakın ne yaptı
DGS sonuç sorgulama ÖSYM kaçta açıklayacak nereden bakılır?
DGS sonuç sorgulama ÖSYM kaçta açıklayacak nereden bakılır?
Baba-oğulu döverek öldürülenler kameraya böyle yakalandı
Baba-oğulu döverek öldürülenler kameraya böyle yakalandı
Öğretmen Berna Sarısoy'un tiyatro çığlığı
Öğretmen Berna Sarısoy'un tiyatro çığlığı
Güroymak’ta dehşet veren arazi kavgası: 2 ölü 3 yaralı
Güroymak’ta dehşet veren arazi kavgası: 2 ölü 3 yaralı
Fethullah Gülen ölüm döşeğinde Sisi'nin olay videosu
Fethullah Gülen ölüm döşeğinde Sisi'nin olay videosu
A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları
A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları