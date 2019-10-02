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Twitter'a ne oldu çöktü mü? Milyonların beklediği ilk açıklama geldi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım platformlarından biri olan Twitter, bu sabah itibariyle erişim sıkıntısıyla gündeme geldi. Hesaplarına giremeyen kullanıcılar, 'Twitter'a ne oldu' sorusunu sormaya başladı.

Twitter kullanıcıları, bu sabah başlayan sıkıntı nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaştı. Kullanıcılar, tweet atmakta, bildirim almada, tweet'leri görüntülemede sorun yaşıyordu. Ayrıca bazı kullanıcılar trend topic listesini de görüntüleyemediklerini belirtiyordu.

Konu ile ilgili Twitter kanadından yapılan açıklamada sorunun varlığı kabul edildi.

Üzerinde çalışılıyor
Aynı açıklamada platformun en kısa sürede sorunsuz bir şekilde çalışır hale getirilebilmesi adın çalışıldığının altı çizildi. 

Twitter Inc., Twitter ve TweetDeck'te yaşanan kesintiye ilişkin yaptığın açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tweetleme, bildirim alma veya DM'leri görüntüleme konusunda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Şu anda bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz."

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