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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter duyurdu 373 hesap kapatıldı! Sebebi açıklandı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı erişime kapattığını duyurdu.

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Sosyal paylaşım platformu Twitter'a ait blogdan yapılan açıklamada, manipülasyon politikalarının ihlal edilmesi nedeniyle, Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabın erişime kapatıldığını ifade edildi. Sözkonusu açıklamada, İran'da faaliyet gösteren 238 hesap ile NATO'ya karşı güveni zedeleyen, ABD ve Avrupa Birliğini hedef alan 100 Rusya merkezli hesabın erişime kapatıldığı kaydedildi. 

Azerbaycan'ı hedef almak için oluşturulan Ermenistan ile bağlantılı 35 hesabın kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, son dönemlerde manipülasyon politikalarının ihlal edilmesindeki artışa da dikkat çekildi.

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