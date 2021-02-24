BIST 1.495
DOLAR 7,23
EURO 8,77
ALTIN 415,75
HABER /  GÜNCEL

Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyon! 18 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı

Edirne merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 18'i yakalandı.

Abone ol

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzincan, Samsun, Düzce, Aydın, Çanakkale, Ağrı ve Adıyaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda  yakalanan zanlılardan 18'i Edirne'ye getirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 2 zanlının aranmasına devam ediliyor.

İhraç edilen akademisyen, doktor, komiser...

Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan 2 komiserin de bulunduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
A vitamini nelerde var ne işe yarar? A vitamini olan besinler listesi
Çanlar Younes Belhanda için çalıyor! Hak et imzayı kap
Anayasa Mahkemesi iptal etti: İletişim Başkanlığı AA’yı denetleyemez
Mutant virüs görülmüştü! Edirne’nin Beyendik beldesi karantinaya alındı
Ağız yarası Aft neden olur ilaç çare değil afta ne iyi gelir
Alman mahkemesinden Suriye kararı: Esed rejiminin eski istihbaratçı mahkum edildi
Boupendza hakkında şaşırtan gerçek! Futbolu bırakıyordu
İşte Muharrem İnce'nin partisinin ismi! İki seçenek masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar
ASELSAN'dan parmak ısırtan başarı hikayesi! En yüksek satış ve kârlılığa ulaştı
Yorumlar