Ağız yarası Aft neden olur ilaç çare değil afta ne iyi gelir

Aft ya da diğer ismi ile pamukçuk tedavisi olmayan bir rahatsızlıktır. İlaçların çare olmadığı ağız yarası aftlar vitamin eksikliği ve bağışıklık sistemi sonucu oluşur. Peki aft nedir ve nasıl geçer, aftın türleri ve şekline bakarak nasıl bir tedavi uygulanacağını öğrenebilirsiniz.

Ağızdaki çıkan aft (pamukçuk) nedir, bu yaraların sebebi hakkında bilgi vererek başlayalım. Aft diye bilinen ağız yaraları(ülserleri), ağızda dil, diş eti, yanak, damak gibi hassas bölgelerde çıkan mukozal hasardır. Ağız yarası aft kadınlarda daha sık görülür. Aftların tam olarak nedeni bilinmemektedir. Bazı insanlarda kalıtımsal olduğu düşünülmektedir. Demir, B vitamini ve folik asit eksiklikleri ile stres, adet dönemi, tahriş ve diş macununa karşı alerji gibi durumlardan sonra da aft görülebilmektedir.

Aft tedavisi afta ne iyi gelir? : Aftlar herhangi bir tedavi uygulanmasa da genellikle 7-10 gün sonra kendiliğinden iyileşmektedir. Aft sorunu ile karşı karşıya olanların aşağıda sıralanan işlemlerden birini yada birkaçını uyguladıklarında daha rahat bir dönem geçirmeleri mümkündür: Ağrıyı azaltmak ve iyileşme periyodunu kısaltmak için:

*Sıcak, asidik ve tahriş edici gıdalardan kaçınılmadır.

*"2% hydrogen peroxide" solusyonuna batırılan pamuk ya da gazlı bez ile aft bölgesi temizlenebilir.

*Su ile karbonat karışımından hazırlanan ince yapılı bir krem aft üzerine sürülebilir.

*Yarım bardak suya yarım kaşık tuz ilavesi ile elde edilen solüsyonla günde üç kez gargara yapılabilir,

*Alkolsüz ağız gargaralarının düzenli kullanımı

*Sodyum dodesil sülfat (bazen sodyum lauril sülfat adlandırılır ya da SLS ve SDS gibi kısaltmalar da yazabilir) içeren diş macunlarının kullanımından kaçınılması

*Düzenli ağız bakımının yapılması

*Baharatlı, aşırı tuzlu, asitli, keskin kenarlı ve aşırı sıcak gıdaların tüketilmesinden kaçınılması

*Vücut direncini arttıracak şekilde, düzenli uyku, düzenli beslenme.

Bunun dışında aftın bitkisel çözümleri de vardır. Doğan kantaron yağı doktorlar tarafından önerilen en etkili yöntemdir. Bunun dışında papatya çayı ve ada çayı ile yapılan gargara da etkilidir. Ancak bunlar aktardan alınmamalı tamamen doğal olmalıdır.

Aft nasıl geçer karbonat ve sumak ile en etkili doğal aft tedavisi

Aftın türleri vardır. Minör aft (Aftöz Lezyonlar) : Aftın boyutu 3-10 mm arasındadır. En sık görülen aftöz ülser türüdür. Beyaz, grimsi, oldukça ağrılı acılı lezyonlar olarak ortaya çıkarlar. Genellikle 7-10 günn içerisinde iyileşirler.

Majör aftlar (Major Aftöz Lezyonlar) : Minör ülserasyonlarla aynı görünüme sahip, ancak çapı 10 mm'den büyük ve daha ağrılı lezyonlardır. Genellikle iyileşme 1 aydan uzun sürer, iyileşme alanında iz bırakabilirler. Dil, dudaklar, yanaklar ve nadiren de uvula üzerinde ortaya çıkabilirler.

Herpetiform aftlar : Lezyonların çapı 0.5-3 mm arasında değişir, sayıları 5-100 arasında değişen, küme şeklindedirler. Genellikle ileri yaş hastalarda görülürler ve 1-2 hafta içerisinde iyileşirler. Bu lezyonlar Herpes virüsü enfeksiyonu ile ilişkili değildir.

Aft hangi vitamin eksikliği işareti : Aft yani pamukçuğun olmasının temel sebeplerinden biri vitamin ve demir eksikliğidir. B3, B9 (folik asit) ve B12 vitaminlerinin eksikliği ağızdaki aftı tetikler. Aft aynı zamanda kötü beslenmeye ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına da bir işarettir. Stres ve kaygı, sigara, ile bazı diş macunları da aft yapar. Aftlar aynı zamanda yiyeceklerden de oluşur. Ağızda aft oluşmasından bir iki gün öncesine kadar yediklerinizi gözden geçirerek, size neyin dokunmuş olacağına dair bir ipucu yakalamaya çalışabilirsiniz.

Aft hormonal ve yiyecek kaynaklı olabilir : Hormonal dengesizliklere vücudun verdiği tepkilerden biri de ağız yaralarıdır. Örneğin ergenlik dönemindeki genç kızlarda ya da kadınlarda adet döneminde, ağız yarasının çıkmasına sık rastlanır. Helikobakter pilori adıyla bilinen mide mikrobu ile, B12 gibi bazı vitamin eksikliklerinin yanı sıra ağız yaralarına da yol açabilir. Bunun dışında bazı yiyecek alerjilerinin % 90’ında süt, fıstık, fındık, soya, balık, buğday veya kabuklu deniz ürünlerinin yiyecekle ilgili alerji türlerini tetiklediği görülür. Gluten, inek sütü proteinleri, çikolata, tarçın, ceviz, badem, domates, incir, limon ve çileğin ağız içinde aft çıkmasında katkısının olduğu belirtilir.