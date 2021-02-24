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Fenerbahçeli sporcunun ayak bileği kırıldı

Fenerbahçe Beko'nun genç basketbolcusu İsmail Karabilen'in ayak bileği kırıldı.

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Fenerbahçe Kulübü, bu sezon için ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a kiralanan 20 yaşındaki İsmail Karabilen'in takımının idmanında sakatlandığını ve oyuncunun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde bir operasyon geçirecektir. Sporcumuz İsmail Karabilen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak parkelere dönebilmesini temenni ediyoruz." denildi.

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