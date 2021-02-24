Joe Biden, Irak Başbakanı Kazımi ile ilk kez görüştü! Erbil saldırıları ele alındı

ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa Kazımi arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Erbil'deki roketli saldırıların ele alındığı bildirildi.

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Bağdat yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi telefonla aradığı belirtildi. Erbil'de ABD üssüne yapılan roketli saldırıdan 8 gün sonra gerçekleşen görüşme, seçildikten sonra Biden'ın Irak başbakanı ile yaptığı ilk telefon görüşmesi olma özelliğini taşıyor. Görüşme ayrıca, Biden'ın İsrail'den sonra Ortadoğu'daki ikinci görüşmesi ve bir Arap liderle yaptığı ilk görüşme.

Erbil'deki saldırılar görüşüldü

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ikili arasındaki görüşmeyle ilgili olarak "Erbil'deki saldırılar görüşüldü ve faillerinin tamamıyla sorumlu tutulması gerektiği konusunda mutabık kalındı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Biden'ın 'Irak'ın egemenlik ve bağımsızlığına olan desteğini teyit ettiği' bilgisine yer verildi.

"Taahhüdümüzü yeniden teyit ettik"

Kazımi de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Biden ile güvenlik ve ikili ilişkiler üzerine bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Kazımi, "Bölgesel barış ve istikrarı sağlamak için Irak-ABD bağlarını ve IŞİD ile mücadelede işbirliğini güçlendirme taahhüdümüzü yeniden teyit ettik."

Kazımi'nin ofisinden yapılan açıklamada da, iki tarafın da 'Irak'taki diplomatik misyonların korunmasının ve bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerinin engellenmesinin önemini vurguladığı' belirtildi.

Bağdat'taki ABD konsolosluğuna yönelik düzenlenen roket saldırıları geçen 3 ay içerisinde artış gösterdi. Pazartesi günü de, Iraklı ve ABD'li yetkililer, Yeşil Bölge'ye Katyuşa roketleri fırlatıldığını açıkladı.

The National'e açıklamalarda bulunan bir diplomatik kaynak, ikili arasındaki görüşmede Erbil saldırılarıyla birlikte terörle mücadele ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi konularının da ele alındığını söyledi.

Biden yönetimi, saldırıyla ilgili soruşturmada Irak'a eşlik ettiğini ve uygun zamanda yanıt verileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada "Kendi zaman çizelgemize göre hesaplanan bir şekilde ve seçtiğimiz yer ve zamanda yanıt vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu.