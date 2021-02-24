BIST 1.517
DOLAR 7,16
EURO 8,71
ALTIN 414,94
HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 3 aday

Merkez Hakem Kurulu, dev maç için Cüneyt Çakır, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ali Palabıyık arasında tercih yapacak.

Abone ol

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 28 Şubat Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması için üç aday belirledi.

MHK; Cüneyt Çakır, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ali Palabıyık arasında tercih yapacak. Son haftalarda iyi bir performans gösteren Halil Umut Meler geçen hafta bordo-mavili takımın Başakşehir maçını yönettiği için bu müsabakaya atanması güçleşti.

Kurul iki takımın da kabul edeceği ve kariyeri tartışılmayacak bir tercih yaparsa ibre Cüneyt Çakır'a dönecek. Çakır ve ekibi geçen haftayı VAR görevleri ile geçirmişti. Çakır'dan sonra en güçlü adayın ise geçen ay FIFA kokartı takan ve son haftalardaki performansı MHK tarafından da beğenilen Yaşar Kemal Uğurlu olduğu bildirildi. Geçen hafta Cüneyt Çakır gibi Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan Ali Palabıyık da bu kritik karşılaşmanın adayları arasında gösteriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MHRS aşı randevusu alma nasıl olur telefonla randevu alma sayfası
İnsan Hakları Eylem Planı için geri sayım! Erdoğan 2 Mart'ta açıklayacak
Koronavirüsün kaynağı bulundu mu, salgın ne zaman bitecek? DSÖ'den açıklama geldi
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş değişiklik! Tüm sınıflarda tam zamanlı yüz yüze eğitim için....
Bu yıl şubat ayı kaç gün çeker 2021 ne zaman bitecek?
Dolar/TL güne hareketli başladı! Yükseliş trendine girdi
Çin'in keşif aracı 'Tienvın-1' Mars'ın etrafında seyrettiği yörüngesini düzeltti
Antalya'da kaza yapan kadından akılalmaz tehdit! 'Çocukları öldürürüm'
Milyonlarca kişi başvurdu! Vergi borcu yapılandırması ilk taksit ödemesi 1 Mart'ta
Karabağ savaşında Rus İskender füzeleri patlamadı Ermenistan'da siyasiler birbirine düştü
Yorumlar 1 yorum