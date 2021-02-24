İnsan Hakları Eylem Planı için geri sayım! Erdoğan 2 Mart'ta açıklayacak

Adalet Bakanlığı'nın reform çalışmaları kapsamında hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 Mart'ta Beştepe'de açıklanacak.

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Kapsamlı çalışmaları tamamlanan taslaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Yeni atanan hâkim ve savcılar için düzenlenecek kura törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı belirtilirken, İnsan Hakları Eylem Planı'nın burada duyurulacağı belirtildi.

Eylem planında, devletin bireylerin hak ve hürriyetlerini koruma görevine vurgu yapılıyor. Hak ve hürriyetleri koruma altına alacak yasal düzenlemeler yer alıyor. Taslakta hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar dikkat çekiyor.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyet var.

Mülakat kaldırılacak

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile kamuda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde görevin niteliğinin gerektirdiği hâller dışında mülakat kaldırılacak, atamalar sadece merkezî sınav sonuçlarına göre yapılacak. Böylelikle, kamuya alımlarda mülakatın çok zaman alması ve bu konuda yaşanan aksaklıklar sebebiyle oluşan sıkıntılar giderilmiş olacak.

Aynı konularda farklı kararlara son verilecek

15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt mensuplarının yargıdan temizlenmesi sayesinde daha etkin bir şekilde çalışmaya başlayan mahkemelerden zaman zaman aynı konuda çıkan farklı kararlar da tartışma konusu oluyordu. Bu durum vatandaşın adalete olan güven duygusunu sarsıyordu. Adalet Bakanlığı, bunun önüne geçmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda yüksek mahkemelerin ilgili dairelerinin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılacak. Toplantılarda mahkemelerden aynı konular hakkında farklı kararların çıkmaması için yapılacak değerlendirmelere göre hareket edilecek.

Kamu daha 'titiz' olacak

Bunların yanı sıra, tedbirsiz ve dikkatsiz davranışlar sonucu insan hayatının zarar görmemesi için kamu kurum ve kuruluşları, gerek düzenleyici ve denetleyici gerekse de icra eden merci olarak her türlü tedbiri titiz bir şekilde alacak ve uygulamasını takip edecek. Bir başka mesleği yapan kişilerin avukatlık stajı yapabilmesine de imkân sağlanacak. Kamu avukatlarının çalışma esasları ve özlük hakları iyileştirilecek.

Hassasiyet artırılacak

Ayrıca, toplumun insan haklarına hassasiyetini artırmak için din görevlilerine de temel insan hakları eğitimi verilecek. Mülki idare amirleri ile üst kademe kamu yöneticilerinin insan hakları hassasiyetini artırmaya yönelik faaliyetler yapılacak.

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Havalimanı'nda başlatılan 7 gün 24 saat adliye uygulaması hava ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu diğer havalimanlarında da yaygınlaştırılacak. İstanbul'un ardından önümüzdeki dönemde Ankara ve Antalya gibi yolcu trafiğini yoğun olduğu büyükşehirlerdeki havalimanlarında da uygulama faaliyete geçirilecek. Dünyada bir ilk olan uygulama sayesinde vatandaşların işleri kısa sürede çözüme kavuşabiliyor. Mahkemelerde, havalimanında işlenen suçların soruşturmaları ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor.

Bekçilere özel eğitim

Taslakta, kamuoyunda çok tartışılan başka başlıklar da yer aldı. Vatandaşlarla sık sık yüz yüze gelen çarşı ve mahalle bekçileri ile zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek.

Kadına şiddet

Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.

Boşanma davaları

Boşanma davaları, tarafların daha fazla yıpranmaması için hızlı neticelendirilecek. Bunun için,, boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek, doğrudan Yargıtay’da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak.

Gıda güvenliği

Özellikle salgın döneminde fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen gıda arzı konusu da eylem planında yer alacak. Güvenli gıda arzını temin etmek ve bu konuda kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmek için, tüketici kuruluşlarının da yer alacağı bağımsız bir yapı oluşturulacak.