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Fatih Terim'den iki istek! Raporunu sundu

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Salih Uçan transferinin bir an önce bitirilmesini isterken Taylan Antalyalı'nın ise takımda tutulmasını yönetime bildirdi.

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Bir yandan ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer taraftan transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Teknik patron Fatih Terim, özellikle yerli iskeletini güçlü tutma hedefi doğrultusunda, yönetime verdiği listenin eksiksiz şekilde takviye edilmesini bekliyor.

Son olarak Alanyaspor galibiyetinin ardından, Terim'in yöneticilerle mini bir transfer zirvesi yaptığı öğrenildi. Gündemin ilk maddesi ise Galatasaray'a karşı o maçta çok iyi bir performans ortaya koyan ve bu sezon başarılı bir grafik çizen Salih Uçan'dı. 

Prensipte el sıkışıldı
Sezon sonunda Alanyaspor'la kontratı bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla daha önce de görüşen Sarı-Kırmızılılar, prensip anlaşması sağlasa da resmi imzalar atılmamıştı.

Beşiktaş da devrede
Terim, hem yaz döneminde hem de devre arasında elden kaçırılan futbolcuları hatırlatarak, Salih Uçan'da da aynı hatanın yapılmamasını ve işin sıkı tutulmasını istiyor. Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Salih'le, bu gelişmeler üzerine Galatasaray Yönetimi'nin bu hafta içerisinde bir görüşme daha yapması bekleniyor.

Taylan satılmasın
Transfer zirvesinde gündeme gelen bir diğer konu da Taylan Antalyalı'nın durumuydu. 2 haftadır formasını Etebo'ya kaptıran 26 yaşındaki futbolcu, İtalyan kulüplerinin radarında. Başarılı oyuncunun menaceriyle irtibata geçen Çizme temsilcilerinin, yakın bir zamanda Galatasaray'a resmi teklif getireceği belirtiliyor. Ancak Fatih hoca, Finansal Fair Play'ın sona ereceğini hatırlatarak, astronomik bir teklif gelmemesi halinde, Taylan'ın kesinlikle satılmamasını istiyor.

2023 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor
Fatih Terim yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Taylan'nın 2023 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor. Gözünü milli takıma çeviren Taylan, Galatasaray'dan yeni bir sözleşme teklifi gelmesi durumunda, takımda kalmaya sıcak bakıyor.

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