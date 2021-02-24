Dolar/TL güne hareketli başladı! Yükseliş trendine girdi

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklarda artışa giderek yeni bir sıkılaştırma adımı attı. Yükseliş trendine giren dolar/TL bugün 7.14 seviyesini gördü.

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Dolar/TL bir taraftan ABD tahvillerindeki yükseliş bir diğer taraftan ise Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemi kapsayan Merkez Bankası (TCMB) rezerv kayıplarına ilişkin tartışmalarla baskı altında. Dolar/TL gece saatlerinde 7.12’ye kadar yükseldikten sonra 7.10’un hemen üstünde işlem görüyor.

Saat 11:10'da piyasalar

TL’de negatif ayrışma

Merkez Bankası, bu sabah itibarıyla TL zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. TCMB’nin adımın net etkisine ilişkin açıklamayı kısa sürede yapması bekleniyor. Ekonomi yönetimindeki değişimin yaşandığı Kasım ayından bugüne neredeyse aralıksız her gün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL’de dün negatif ayrışma görüldü.

Ne olmuştu?

TL’de dün görülen negatif ayrışma kasım ayı başından beri yaşanan yüzde 20’yi aşan değer kazancının ardından geldi. Kasım ayı başından beri TL benzer para birimlerinden açık ara pozitif ayrışmış ve kendisini takip eden en iyi ikinci para biriminin iki katından da fazla değer kazanmıştı.

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.9’a kadar geriledikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkilerine yönelik endişelerle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.