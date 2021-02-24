Milyonlarca kişi başvurdu! Vergi borcu yapılandırması ilk taksit ödemesi 1 Mart'ta

Vergi borcu yapılandırması ile ilgili kritik sürece girildi. 10 milyona yakın vatandaş başvuru yaparak borcunu yapılandırmıştı. Borçların faiz ve cezaları silindi. Vergi borcu yapılandırmasındaki ilk taksit ve peşin ödemelerde son tarihe dikkat!

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Yaklaşık 10 milyon vatandaş borcunu yapılandırdı. Borçların faiz ve cezaları silindi. Peşini seçenler için enflasyon farkının da yüzde 90'ının üstü çizildi. Peki vergi borcu yapılandırması ilk taksiti ne zaman?

İlk taksitler ve peşin ödeme için son tarih vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi borçlarını yapılandıranlar için 1 Mart. SGK'ya olan borçlarda ise 31 Mart. Peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.

Katsayılar 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 olacak.

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek.

Ödeme gecikirse...

Takvim'in haberine göre taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulacak.

Ödemelerin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www. gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla yapılması imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar banka hesabından havale, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebilecek.