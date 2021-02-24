Yüz yüze eğitimle ilgili flaş değişiklik! Tüm sınıflarda tam zamanlı yüz yüze eğitim için....

Son dakika bilgisine göre, yüz yüze eğitimin tüm sınıflarda başlatılma kararı, illerde Covid-19 vakalarının seyrine göre valilikler tarafından alınacak. Valilikler okullarda tam zamanlı eğitime geçilmesine de karar verebilecek.

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Yüz yüze eğitimde geri sayım başladı. Köy okullarının ardından ilkokulların tamamı ve 8 ile 12'nci sınıflar da 1 Mart'tan itibaren okullarına kavuşacak. Öğretmenlerin aşılanma süreci bugün itibarıyla başladı. İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu.

1 Mart'ta kademeli eğitim başlıyor? Nasıl olacak?

1 Martta başlayacak yüz yüze eğitimde ilkokullar haftada 2 gün okula gidecek. 8 ile 12'nci sınıflarda ise yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflar uzaktan eğitime devam edecek.

Tüm kademelerde açılışa valilikler karar verecek

Öte yandan okulların tüm kademelerde, 5 gün, yani tam zamanlı açılıp açılmayacağına valiler karar verebilecek. İllerde vakaların seyrine göre yüz yüze eğitime her kademede valilikler tarafından alınacak kararla başlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, "Çocuklarımızın okullarına kavuşması için velilerin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına, yasaklara uyması çok önemli. Vaka sayısı azaldıkça valilik kararınca o ildeki okullar tam zamanlı açılabilecek" dedi.

Türkçe ve matematik yüz yüze

İlkokullarda öğrencilere Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce dersleri yüz yüze anlatılacak. Bu derslere ek olarak 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de görecek. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek.

LGS konuları ağırlıklı işlenecek

Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine ise yüz yüze eğitimde yine LGS'deki konuların ağırlıklı olduğu dersler verilecek. Fen bilgisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce dersleri yüz yüze eğitimle alınacak. 12'nci sınıflarda ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık için olan dersler var.

Liselere dijital karne

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar da 1 Mart'tan itibaren 2 hafta içinde yüz yüze tamamlanacak. Öğrenciler 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konulardan sorumlu olacak. İkinci birinci dönem sınavları tamamlanamadığı için lise öğrencileri ilk kez birinci dönemin sonunda karne alamamıştı. İlk dönem sınavları tamamlandıktan sonra lise öğrencilerine dijital karne de verilecek.