Golfün efsanesi Tiger Woods ölümden döndü ameliyata alındı! İşte son durumu

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, ABD'nin Kalifornia eyaletinde geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanedeki ameliyattan çıktığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ünlü golfçü Tiger Woods'un, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde geçirdiği trafik kazası sonucu Harbour – UCLA Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Tiger Woods'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Tiger Woods'un sağ bacak bileğinden cerrahi operasyon geçirdi. Sağlık durumu iyiye gidiyor. UCLA Tıp Merkezi’ndeki sağlık personeline ve Los Angeles polis teşkilatına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

''Bacaklarında birden fazla yaralanma var''

Woods'un menajeri kazayla ilgili olarak açıklama yaptı ve "Kaliforniya'da tek başına giderken bir kaza yaptı. Bacaklarında birden fazla yaralanma var ve şu anda ameliyatta. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi. Woods'un yaralanmasıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi; ancak aracında büyük hasarlar olduğu bildirildi.

3 yıl boyunca dünyanın en çok gelir elde eden sporcusu olmuştu

Güney Kaliforniya vatandaşı 45 yaşındaki Woods, PGA turlarında 15 büyük şampiyonluk kazandı. PGA Tour'da kazandığı 82 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduran 45 yaşındaki Woods, 3 yıl boyunca dünyanın en çok gelir elde eden sporcusu olmuştu.

Kazayı ucuz atlattı

Konuyla ilgili açıklama yapan Los Angeles Emniyet Müdürü Alex Villanueva, Woods’un Los Angeles’ta Rolling Hills Estates ile Rancho Palos Verdes bölgesi üzerinde giderken sabah saat 7:12 sularında yokuş aşağı virajlı bir noktada takla atarak yoldan çıktığını, aracın takla attıktan sonra hava yastıklarının açılması sonrası kazayı ucuz atlattığını söyledi.

Bacağına ve ayak bileklerine vidalar takılacak

Tiger Woods'un arabayı kullanırken alkol veya uyuşturucu alıp almadığı hakkında soruşturma başlatıldı. Doktorlar Woods'un bacağında birden fazla kırık oluştuğunu, bacağına ve ayak bileklerine vidalar yerleştireceklerini açıkladı.

California'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan ABD’li ünlü golfçü Tiger Woods’un, tedavisine yanıt verdiği ve uyanık olduğu bildirildi. Woods, takla atan aracından itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılmıştı.

Tiger Woods kimdir?

Woods, 30 Aralık 1975 tarihinde Kaliforniya'da dünyaya geldi. 1997 Masters serisinde sergilediği performans sonrası Tiger Wood adını geniş kitlelere duyurmuştur. Dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını elinde bulunduran Woods, hiçbir çaylağın tarihte yapamadığını yaparak PGA turnuvasının 15 ayağından dördünü birinci bitirmişti. 18 yaşında Amerika'nın en genç amatör şampiyonu olan başarılı golfçü, 19 yaşında Masters'a katıldı. Tek amatör katılımcı olan Tiger 41.inci oldu. 20 yaşında Tiger Woods vakfını kurdu ve hemen sonrasında profesyonel oldu. 21 yaşında Masters'ı 12 atış ile kazandı. We seriyi en genç kazanan kişi oldu. 23 yaşında 11 turnuvada şampiyon oldu. 1953'ten bu yana ilk kez dört kez art arda turnuva kazanan sporcu oldu. Dünya genelinde 1. sırada gösterilirken şu ana kadar sadece katıldığı turnuvalardan kazandığı paranın 17 milyon dolar olduğu biliniyor.