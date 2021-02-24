Korona vaka sayısı patlayan ilk 10 şehirde alarm! 15 gün sokağa çıkma yasağı mı geliyor?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm argümanlar kullanılarak devam ederken, Türkiye'de vaka artışları sürüyor. Özellikle bazı şehirlerde vaka sayıları adeta sıçrama yaptı. En fazla sıçramayı Karadeniz bölgesindeki iller yaparken, İstanbulAnkara ve İzmir'de son durum ne? Umanlar bu iller için 15 gün sokağa çıkma yasağı öneriyor...

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Koronavirüs vaka sayısı yükselmeye devam ederken özellikle bazı bölgelerde sıçrama yaptı. En büyük sıçrama Ordu'da yaşanırken, onu yine Karadeniz illeri takip etti. Vaka sayısı sıçrama yapan bölgelerde 15 günlük sokağa çıkma yasağı talepleri daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

İşte sıçramada ilk 10 şehir...

Sağlık Bakanlığı’nın bir hafta arayla yayınladığı vaka tablosuna göre Ordu en büyük sıçramayı yaparak 100 binde 228 ile salgının en yoğun yaşandığı il haline geldi. Ordu'yu, Giresun, Samsun, Tokat, Bolu, Sakarya, Ardahan, Adıyaman, Erzurum, Kırklareli takip etti.

En düşük Güneydoğu bölgesi illeri

İllerin toplam nüfusları 100 bine bölündükten sonra çıkan sayıyı bu ortalama değerlerle çarpılınca haftalık vaka sayılarına ulaşılıyor.

Her 100 bin kişiye düşen vaka sayılarında da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller ön plana çıkıyor.

Hakkari - 3,21

Şırnak - 3,91

Muş - 8,51

Batman - 8,71

Iğdır - 10,43

Ankara ve İstanbul'da son durum ne?

- 5,7 milyon kişinin yaşadığı Ankara'da ortalama vaka sayısı 100 bin kişide 35,39 olarak tespit edildi. Ankara'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre fazla bir değişim göstermedi.

- İstanbul'da ise artış görülüyor. İstanbul'da geçen hafta her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 60,19 olurken, bu hafta bu oran 68,23'e yükseldi.