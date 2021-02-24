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Gururlandıran başarı! Antalyalı 11 yaşındaki İpek dünya birincisi oldu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da 11 yaşındaki İpek Çiftçi İngiltere'de düzenlenen kısa video ve zihin haritası tasarlama yarışmasında kendi yaş grubunda dünya birincisi oldu.

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Manavgat'ta özel bir ortaokulda öğrenim gören 5'inci sınıf öğrencisi İpek Çiftçi, öğretmenlerinin teşvikiyle İngiltere'de düzenlenen kısa video ve zihin haritası tasarlama yarışmasına katıldı. İngilizce olarak hazırladığı videoda takım olmanın önemine işaret eden Çiftçi'nin kısa videosu, dünya genelinde 40 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada 9-11 yaş kategorisinde birinci seçildi.

Gazetecilere açıklama yapan İpek Çiftçi, birinci olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İngiltere'de Owlypia Intellectuals Challenge'ın düzenlediği yarışmada birinci oldum. Daha önce de yapılan bir bilgi yarışmasında Türkiye birincisi ve dünya 9'uncusu olmuştum" dedi. Yarışmaya öğretmeninin teşvikiyle katıldığını anlatan Çiftçi, "Öğretmenim İngilizcemin iyi olduğunu ve yarışmada iyi bir başarı elde edeceğimi düşüyordu. Yarışmaya katıldım ve birinci oldum" diye konuştu. İpek Çiftçi, hazırladığı videoda, takım olmanın ve takım halinde çalışmanın önemini vurguladığını söyledi.

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