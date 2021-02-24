Dede mesleğini yapıyor siparişlere yetişemez oldu! Elazığ'da ilk ve tek
ELAZIĞ'da yaşayan 27 yaşındaki Çağrı Selim Akpınar, d4 yıldır dede mesleğini tekrar hayata geçirdi. Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alan Akpınar, siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.
27 yaşındaki genç girişimci esnaf Çağrı Selim Akpınar, dede mesleğini 4 yıldır büyük bir aşkla devam ettiriyor. Halk arasında ‘Sabuncu Mevlüt’ olarak bilinen dede Mevlüt Akpınar, 1940’lı yılların başında kentin en eski ve bilindik çarşılarından olan Şıra Meydanı’nda bir dükkan açtı.
46 yıl boyunca dükkanda esnaflık yapan dededen sonra yaklaşık 30 sene boyunca da baba Mustafa Akpınar bu dükkanda esnaflığı devam ettirerek sabun üretip sattı.
Babasının belli bir yaşa gelmesi üzerine yaklaşık 5 metrelik uzunluğunda dar bir sokakta bulunan 20 metrekarelik dükkanın başına geçen genç esnaf Selim Akpınar, kentin en eski ve tek olan doğal sabun üretim ve satışını severek yapıyor.
Deprem ve pandemiden dolayı müşterileri sayısını etkilediğini belirten Akpınar, uzun yıllardır müşterileri olanlara Türkiye’nin dört bir yanına internet aracılığıyla ürün gönderdiklerini belirtti.