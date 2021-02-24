Trabzonsporlu Kağan Moradaoğlu hakkında şaşırtan gerçek

Trabzon’un genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu, okul hayatındaki başarıları ile de gurur kaynağı. Kağan'ın, LGS'de 493 puan alarak %100 burslu olarak Bahçeşehir Koleji'ni kazandığı ortaya çıktı.

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Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönen Trabzonspor’da kaleyi 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu korudu. Genç kaleci, Trabzonspor’un ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda'nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından kale 18 yaşındaki lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu'na kalırken, genç file bekçisi alnının akıyla zorlu süreci de atlattı.

Medipol Başakşehir karşısında performansı ile göz dolduran Kağan'ın, LGS'de 493 puan alarak %100 burslu olarak Bahçeşehir Koleji'ni kazandığı ortaya çıktı. Son olarak U19 Milli Takımı'na çağrılan ve mühendislik okumayı hedefleyen Kağan'a, okul yönetimi üniversitede de tam burslu okuması için destek vermeye hazırlanıyor.



Sabah'ın haberine göre; öğretmenleri ve arkadaşları Kağan'ı anlattı:



FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ MÜDÜRÜ HAKAN ÖZTÜRK: "Kağan, hem eğitimini hem de spor hayatını başarılı bir şekilde devam ettiriyor. O kadar disiplinli bir öğrenci ki idmanı varsa gider, koşa koşa okula döner.



SEMA ATAGÜN CEYLAN (MATEMATİK ÖĞRETMENİ): "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlâklı olanını severim diyen büyük önderin tanımına Kağan çok yakışıyor."



YAŞAR ŞEN (KİMYA ÖĞRETMENİ): "İkinci dersin 15'inci dakikasında kapı çalar. Kağan, 'Öğretmenim idman bitti hemen derse geldim' diye sınıfa girer. İdman dolayısıyla katılamadığı 2 dersi, 15 dakikada algılar."



ÖZLEM GÜVEN KESKİN (BİYOLOJI ÖĞRETMENİ): "Kağan'ın futbol kariyerindeki başarısı tesadüf değildir."