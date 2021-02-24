Kritik operasyon! Ankara'da 2 DEAŞ'lı gözaltına alındı, Irak'tan kaçırdıkları çocuk kurtarıldı

ANKARA'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren S.O. ve N.H.R. yakalanarak gözaltına alındı. S.O.'nun Irak'tan kaçırarak Türkiye'ye getirdiği 7 yaşındaki Ezidi kız çocuğu da kurtarıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının yaptığı ortak çalışmalar sonucu, Irak'ın Musul kentinde DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren S.O.'nun Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheli, Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilmeye başlandı. S.O.'nun daha önce Irak ordusunda subay olduğu ve terör örgütü faaliyetlerine devam ettiği belirlendi. Daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak operasyon kararı alındı.

Ancak evde, S.O.'nun sözde ganimet olarak Irak'tan kaçırıp Türkiye'ye getirdiği 7 yaşında Ezidi bir kız çocuğu bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine hassasiyetle operasyon planlandı. Terörle Mücadele Şubesi operasyon ekiplerince erken saatlerde yapılan operasyonda, S.O. isimli şüpheli ve birlikte hareket ettiği bilgilerine ulaşılan N.H.R. yakalanarak gözaltına alındı. Ezidi kız çocuğu ise kurtarılarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.