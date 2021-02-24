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TUSAŞ'ın ürettiği menzili artırılmış 2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA silahlı insansız hava aracının (SİHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

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SSB'nin Twitter hesabından "İstiklal ve istikbalimiz için" etiketiyle yapılan paylaşımda, söz konusu ANKA'ların "Mavi Vatan" savunmasındaki görevini artırarak sürdüreceği vurgulanarak, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz." ifadesine yer verildi. 

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