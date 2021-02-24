Alman mahkemesinden Suriye kararı: Esed rejiminin eski istihbaratçı mahkum edildi

Alman mahkemesi, Esed rejiminin eski istihbaratçısını insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan mahkum etti.

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Almanya'dan gelen son dakika haberine göre, Almanmahkemesi, Esed rejiminin eski istihbaratçısını insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan mahkum etti.

4 buçuk yıl hapis cezası

Alman Die Zeit gazetesi, mahkemenin söz konusu kişiye 4,5 yıl hapis cezası verdiğini yazdı.

Eyad A., görev yaptığı dönemde Esed karşıtı bir gösteri sonrası en az 30 muhalifi tutuklamaktan ve onları, işkence göreceklerini bilerek istihbarat tesisine götürmekten suçlu bulundu.