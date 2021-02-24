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Darıca'da intihar etmek isteyen şahsı belediye başkanı ikna etti

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde intihar etmek için inşaatta bulunan bir kulenin üzerine çıkan şahsı, o sırada bölgede yürüyüşe çıkan belediye başkanı ikna etti.

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Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin İsmail olduğu ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen bir şahıs, bunalıma girerek intihar etmek için cadde üzerinde bulunan inşaatın kulesine çıktı.

Şahsın kuleye çıktığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, şahsı çıktığı yerden indirebilmek için ikna çalışmalarına başladı.

Acil yardım ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında bölgede sabah yürüyüşü yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise intihar girişiminde bulunan şahsı görünce olay yerine geldi. Şahsın çıktığı kulenin yakınına gelen Başkan Bıyık, bir süre sohbet ettiği şahsı ikna ederek intihar girişiminden vazgeçirdi.

"Sen bizim için değerlisin, çözülmeyecek bir şey yok. Sen aşağıya gel, problemlerini çözeriz İnşallah’ diyen Başkan Bıyık’ın sözleri üzerine ikna olan şahıs, çıktığı kuleden indi. Kuleden inen şahıs daha sonra belediye başkanına sorunlarını anlattı.

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