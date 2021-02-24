A vitamini nelerde var ne işe yarar? A vitamini olan besinler listesi

Bağışıklığımızı güçlü tutmaya çalıştığımız bu günlerde vitaminlerin yararları ve etkileri de daha çok araştırılmaya başladı. Peki et, balık, kümes hayvanları, tam yağlı süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda bulunan A vitamini nedir, A vitamini günlük ihtiyacı ne kadardır?

Abone ol

Diş, kemik, yumuşak doku, mukus zarları ve cilt yapılarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olan A vitamini hakkında merak edilenleri araştırdık. Peki nedir A vitamini, hangi besinlerde var, günlük A vitamini tüketimi ne kadar olmalıdır?

Yağda eriyen bir vitamindir, vücutta depo edilebilir. Bu nedenle yetersizlik belirtileri, uzun süre A vitamini alınmadığında görülür. Yetersiz ve dengesiz beslenenlerde ve büyümenin hızlı olduğu çocukluk, gebe ve emzirme dönemlerinde A vitamini eksikliği daha sık görülür.

A vitamini günlük ihtiyacı ne kadardır?

Besinlerde A vitamini retinol ve A vitamini ön maddesi karoten olarak bulunur. Günlük ihtiyaç yetişkin erkek için 1000 mcg, kadın için 800 mcg‘dir.

A vitamini görevleri nelerdir?

Görme, büyüme, üreme, embriyo gelişmesi, kan yapımı, bağışıklık sistemi ve doku hücre büyümesi için gereklidir.

Vücudun hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin oluşumunda yardımcıdır.

Bağırsak, deri gibi epitel doku yapımı, gelişimi ve korunmasında görev alır.

Ağız, mide ve ince bağırsakların ve idrar yollarındaki deri ve dokuların sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlayarak, enfeksiyonlara karşı korur.

Karotenoid formları bir antioksidan olarak çalışırlar ve çeşitli kanser türleri ile yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebilir.

Gözlerin karanlıkta normal olarak görmesine ve alacakaranlığa alışmasına yardım eder.

Hangi besinlerde A vitamini vardır?

A vitaminini iki yolla sağlanır.

Retinol formundaki A vitaminini hayvansal kaynaklı

*Karaciğer,

*Balık yağı,

*Süt, tereyağı, yumurta gibi besinlerden alınır.

*A vitamini, bitkilerde bulunan bazı Karotenoid antioksidanlardan da türetilebilir.

*En çok sarı turuncu (Havuç, kış kabağı vb.)

*Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Sarı ve turuncu meyvelerde (Kayısı, şeftali vb.) bulunur.

A vitamini eksikliğinde neler olur?

*A Vitamini eksikliğinin en bilinen belirtisi gece körlüğüdür.

*Göz kuruluğu

*Saç dökülmesi ve saçta kepeklenme

*Ciltte ve deride kuruma

*Korneada bulanıklık

*Bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı enfeksiyon hastalıklarında artış

*Çocuklarda büyüme geriliği

*Körlük.

A vitamini fazlası zararlı mıdır?

Günlük ihtiyacın 10 katı kadar fazla A vitamini alınırsa zehirlenme etkisi görülebilir. Zehirlenmenin ilk belirtileri baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şeklindedir.