Mutant virüs görülmüştü! Edirne’nin Beyendik beldesi karantinaya alındı

EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesi, mutant virüs vakası görülmesi üzerine karantinaya alındı. Belediye Başkanı Muhammet Örnek, karantinanın süresiz olduğunu açıkladı.

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Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, şehre 11 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 699 nüfuslu Beyendik beldesinde mutasyonlu koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantina kararı aldı. Beldeye giriş-çıkışlar jandarma tarafından kontrollü sağlanırken, çevre köylerle bağlantı yolları setlerle kapatıldı.

Belde de bakkal, manav, kasap ve fırınların açık olduğu, riskli vatandaşların ihtiyaçlarının ise vefa sosyal destek gruplarınca karşılandığı bildirildi.

'Pozitif 20, temaslı ise 70 kişi saptandı’

Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, geçen dönem beldede vaka sayısının sıfıra indiğini ancak son 1 haftada mutasyonlu virüsün görülmesiyle vaka sayısında artış kaydedildiğini ifade etti. Örnek, “Birden vaka sayıları yükseldi. Dün itibariyle 20’ye yakın pozitif vaka, 70’e yakın da temaslı vatandaşımız var. Bu temaslı vatandaşlar da birkaç gün sonra pozitife dönüyor. Vatandaşlarımız kısmı karantina kurallarına şu ana kadar uydu” dedi.

‘Karantinanın süresi belli değil’

Başkan Örnek, dün itibariyle süresiz karantina uygulanmaya başlandığını vurgulayarak, “Giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlanıyor. Mümkün olduğunca beldeye giriş çıkış yapılmamasına gayret ediliyor. Ani gelişen bir olay olduğu için vatandaşlarımız, dün kısa süreli bir mağduriyet yaşadı. Umarım en kısa zamanda normale döneriz. Belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Maske ve sosyal mesafe konusunda anonslarla sık sık uyarıyoruz. Vatandaşlarımız da tedbirli davranıyor. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşılmadığı için herkes şaşkın. ‘Kısmı karantina ne zaman kaldırılır?’ Bunu şimdilik kimse bilmiyor” diye konuştu.