Türkiye'ye ilgi büyüyor Şubat ayı turist sayısı yüzde 186 arttı

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,5 artışla 1 milyon 545 bin olarak gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı şubat ayı turist verilerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 artış kaydederek 1 milyon 541 bin 393 kişi oldu.

Abone ol

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 artışla 1 milyon 545 bin olarak gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Şubat ayı turist istatistiklerini açıkladı.

Şubat ayında yabancı ziyaretçi sayısı geçen senein aynı ayına göre yüzde 11,1 düştü. Şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan 128 bin 798 kişiyle birinci, Almanya 128 bin 663 bin kişiyle ikinci, İran ise 120.475 kişiyle üçüncü oldu. Şubat ayında Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 29 arttı.