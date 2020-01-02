Türkiye'nin Libya'da ne işi var? Cüneyt Özdemir tane tane anlattı

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını dile getiren Cüneyt Özdemir, "Bazıları diyor ki Türkiye'nin Libya'da ne işi var? Türkiye'nin Libya'daki işi şu; Türkiye'nin Libya'da varlığı demek oradaki resmi hükümeti yıkmaya çalışan CIA'nin beslediği yetiştirdiği Rusların Yunanistan'ın destek olduğu Hafter adlı generale karşı oradaki hükümeti savunmak. Peki neden o hükümeti savunmak istiyoruz? Neden biz oraya asker gönderiyoruz? Şu yüzden Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Oyunun dışına çıkarmak istiyorlar" diye konuştu.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayla çok doğru bir adım attığını belirten Özdemir, "KKTC'nin kimse tarafından tanınmadığı için Doğu Akdeniz'in tek sahibi gibi davranıyorlar çünkü orada doğalgaz ve petrol bulundu. Kim yapıyor bunu Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, Fransa, Amerika. Türkiye buna cevaben diyor ki en son yaptığı çok iyi bir anlaşmayla işte Libya ile bir anlaşma yaptı biz dedi iki ülke dostuz ve ortada bir koridor açtık. Yunanistan panikte şu an biz bunu neden düşünmedik diye. Ruslar şu anda oradaki düzeni bozmak için Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına karşı olan general Hafter diye bir adamı destekliyorlar. Türkiye burada doğru bir adım atıyor." dedi.

Türkiye'nin Libya'da yaşanan duruma sessiz kalamayacağını söyleyen Özdemir asker gönderilmesine karşı çıkanlara da "Peki ne yapalım? Ona da bir cevap verin. Birisi de buna cevap versin" diye sordu.