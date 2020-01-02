Riyad'da çöl partisi düzenledi

Yönünü Batı'ya çeviren Suudi Arabistan, evli olmayan yabancı çiftlerin aynı otel odasında kalabilmesi ve yalnız seyahat eden yabancı kadınların otel rezervasyonu yapabilmesi gibi adımları attıktan sonra eğlence sektöründe, birçok etkinlik düzenlemeye başladı.

Son olarak başkent Riyad'da, müzik festivali düzenlendi. Yabancı turistler için yapılan bu eğlenceler, yerliler için geçerli değil.

PAYLAŞIMLARLA DESTEK

Bu durum Suudi kadınları rahatsız etse de yabancı turistlerin ve özellikle reklam için getirilen mankenlerin sosyal medya paylaşımları, Suud yönetiminin Avrupa'ya güzel gözükme çabasına hizmet ediyor.