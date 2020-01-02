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Milyoner'de geceye damga vuran Müge Anlı sorusu!

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı sorusu ekran başındaki herkesi gülümsetti.

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde sorulan soruda dikkat çeken Müge Anlı detayı vardı.

Yarışmacıya yöneltilen "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusu yöneltildi.

Sorunu şıklarında A) Okyanusta ararken çölde B) Kutupta ararken Ekvator'da C) Gökte araken yerde D) Müge Anlı'da ararken Milyoner'de vardı.

Sorunun şıklarında yer alan "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" cevabı Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti.

Sorunun cevabı ise C) Gökte araken yerde yarışmacı Pelin hanım odğru cevap verdi.

İşte Kim Milyonerde Geceye damga vuran sorunun videosu

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