Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Kerim Sabancı ile yakalandı

Defne Samyeli, 2020'ye girmeye çok az kala Cem Yılmaz'la olan ilişkisini noktalamıştı. Samyeli aşkta aradığını bulamadı ama kızı mutluluğu buldu.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu gönlünü Kerem Sabancı'ya kaptırdı. Kanal D'de yayınlanan magazin programı 2.Sayfa'nın haberine göre, Deren Talu ile Kerem Sabancı bir süredir birlikte. Genç çift geçtiğimiz günlerde de bir mekandan çıkarken yan yana görüntülendi. İkili sorulara cevap vermedi.