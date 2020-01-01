O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den Ah Geceler performansı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in, annesine sürprizi damga vurdu. Annesinin seslendirdiği 'Ah Geceler' adlı parçasını seslendiren Engin, programa katılma amacının annesine doğum günü sürprizi yapmak olduğu söyledi.

Sahnede yerini alan Oğulcan, jüri üyelerini tek tek döndürürken son dönen kişi Seda Sayan oldu. Seda Sayan, annesinin en popüler şarkısını, onun gibi 'R'lere bastıra bastıra söylemesine rağmen oğlunun sesini tanıyamadı. Oğlunun programa geleceğinden haberi olmayan Seda Sayan, gözyaşlarına hakim olamadı.