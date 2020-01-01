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Eskişehir yeni yılı yüzde 60 su zammıyla karşıladı

ESKİŞEHİR’de yeni yıl kutlamaları coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirilirken 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan su zammı nedeniyle birçok vatandaş su yükleme noktalarında kuyruk oluşturdu.

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Eskişehir de yeni yıla coşkulu bir kalabalıkla girdi. Vatandaşlar İsmet İnönü caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yeni yıl heyecanını yaşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Birçok vatandaş eğlenerek geri sayımı yaşarken, geceye ise su yükleme noktalarında oluşan kuyruk damga vurdu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan yüzde 60’lık zammının 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle birçok vatandaş zamsız su fiyatından yararlanmak için zamanla yarıştı. Su yükleme noktasında uzun kuyruklar oluşurken, bir vatandaş ise geri sayım sırasında koşarak su yükleme noktasına yetişmeye çalıştı.

Vatandaşlar yapılan zam dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne yoğun tepki gösterirken, zammın geri alınması için konu yargıya da taşındı.

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