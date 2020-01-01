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Beşiktaş sahilinde herkesin gözü önünde intihar etti

BEŞİKTAŞ sahilinde 30 yaşlarında bir erkek yanındaki silahla intihar etti. İntihar eden adamın üzerinden kimlik çıkmazken silah sesleri nedeniyle çevrede panik yaşandı

Olay, Beşiktaş, Hayrettin İskelesi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahile gelen bir erkek telefonda konuştuğu kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kişi sinirlenerek telefonunu denize fırlattıktan sonra bağırmaya başladı.

Öfkesini kontrol edemeyen kişi ardından silahını çıkararak havaya bir el ateş açtı. Bir kişinin çevreye ateş açtığını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kısa bir süre sonra havaya ateş açan adam bu kez silahla başına ateş ederek intihar etti.

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