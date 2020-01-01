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Büyükada-Bostancı vapurunda panik anları! Vapur denizin ortasında arızalandı

Büyükada açıklarında, Bostancı'ya hareket halinde olan bir vapur arızalandı. Mahsur kalan vapurdaki yolcular büyük panik yaşadı. Yolcular, yardıma gelip halatlarla bağlanan başka bir vapura geçerek kurtuldu.

Olay, geçen gün saat 12.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Bostancı’ya gitmek üzere Büyükada iskelesinden kalkan bir vapur denizin ortasında arızalandı.

Büyükada açıklarında arızalanan vapurun yolcuları büyük panik yaşadı. Mahsur kalan yolcuları kurtarmak için vapurun yanına başka bir vapur yanaştı. İki vapur birbirine halatlarla bağlandı. Yolcular vapurların arasında kurulan bağlantılar ile diğer vapura geçiş yaparak kurtuldu.

O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde arıza yapan vapur denizin ortasında kalıyor. Başka bir vapur arızalanan vapurun yanına yaklaşıp halatlarla bağlanıyor ve yolcular diğer vapura geçiş yapıyor.

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