O Ses Türkiye 2020 yılbaşı birincisi kim oldu? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel şampiyonu

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı gece yarısına kadar devam etti. O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programında bu kez birbirinden ünlü isimler şarkı söylemek için sahneye çıktılar. 31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan 'Biz Böyleyiz' filminin güzelleri Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral 'Kaçın Kurası' performansı ile izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Geceye damga vuran performans ise Serenay Sarıkaya’dan geldi. 31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Sahneye çıkan Serenay Sarıkaya Duy Beni performansıyla büyük beğeni topladı. Seyirciden gelen isteği geri çevirmeyen güzel oyuncu bu kez İsyan şarkısı ile bir kez daha büyük alkış aldı. Peki O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu?

2020 O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI

O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları bu yıl da izleyicilere renkli anlar yaşattılar. O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında birbirinden önemli isimler yer aldı. İşte bu yılın konukları; Serenay Sarıkaya, Gupse Özay, Hande Erçel, Özge Özpirinççi, Şebnem Bozoklu, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral, Bergüzar Korel, Şükrü Özyıldız, Tuvana Türkay, Afra Saraçoğlu, Erdal Özyağcılar, Loris Karius, Fırat Aydınus, İbrahim Büyükak, Oğulcan Engin, Max Kruse, Merve Dizdar, Danilo Zanna

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde kendi alanlarının en başarılı isimleri ünlü konukları yer aldı. Neşeli, renkli sahneleri ile çok keyifli anlar yaşatan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Hadise şampiyon oldu.