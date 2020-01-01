DÜNYA

Papa’yı hiç böyle görmediniz! Elini çekiştiren kadına vurdu

Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Francis önceki gece Vatikan'da katıldığı bir etkinlikte zor anlar yaşadı.. 83 yaşındaki Papa'yla konuşmak isteyen kadın din adamını kolundan çekince ortalık karıştı. Papa kadını engellemek için eline vurdu.

Vatikan’ın turistik noktalarından Aziz Peter Meydanı’nda önceki gece tören düzenlendi… 83 yaşındaki Papa Francis’in de katıldığı etkinlikte Arjantinli din adamı ziyaretçilerle bir araya geldi. Korumaların ve dev çitlerin olduğu alanda Papa bazı ziyaretçilerle sohbet etti.

Turistin eline vurarak uzaklaştı

Sonrasında Papa Francis uzaklaşmaya çalışırken bir turist kolundan çekti. Ne olduğunu anlamayan 83 yaşındaki Papa önce kadını uyardı fakat agresif bir tutuma sahip olan kadın elini bırakmayınca Papa, turistin eline vurdu ve olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada Papa’nın korumaları devreye girerek kadını engelledi.

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