MAGAZİN

Ali Sunal'ı ağlatan an! Narin bebek dedesi Kemal Sunal'ın görünce bakın ne yaptı

Narin bebek, dedesi Kemal Sunal’ın fotoğrafına verdiği tepkiyle babası Ali Sunal’ı duygulandırdı.

Ali Sunal'ın kendisi gibi izleyenlerin de gözlerini dolduran videosunda kızı Narin dedesi Kemal Sunal'ın kitabının üzerindeki fotoğrafını dakikalarca okşadı.

Bu anlarda gözlari dolan Ali Sunal paylaşımına "Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle. Benim için yılın en duygusal anı... Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler..." notunu düştü. İşte Ali Sunal'ın kızı Narin'in dedesi Kemal Sunal'ın fotoğrafına verdiği o tepki...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş sahilinde herkesin gözü önünde intihar etti
Yılbaşı kutlarken kazara kendini vurdu
Sinirli olmanın sebepleri neler genetik faktörler etkili!
Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti! Soma'daki termik santral mühürlendi
Bakan Soylu imzaladı! 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı
Ünlü anketçilerin açıklamaları gündeme oturdu: Erken seçim 2020’ye damga vuracak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 3. bölüm fragmanı
Anadolu Efes, seyirci sayısını yüzde 177 artırdı
Amasya'da işciler yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler
Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden "üç kuvvetli" kutlama
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. İşte amorti numaraları
Büyükada-Bostancı vapurunda panik anları! Vapur denizin ortasında arızalandı
Yeni yıl kutlama mesajları resimli 2020 yeni yıl sözleri