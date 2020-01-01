Ali Sunal'ı ağlatan an! Narin bebek dedesi Kemal Sunal'ın görünce bakın ne yaptı

Ali Sunal'ın kendisi gibi izleyenlerin de gözlerini dolduran videosunda kızı Narin dedesi Kemal Sunal'ın kitabının üzerindeki fotoğrafını dakikalarca okşadı.

Bu anlarda gözlari dolan Ali Sunal paylaşımına "Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle. Benim için yılın en duygusal anı... Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler..." notunu düştü. İşte Ali Sunal'ın kızı Narin'in dedesi Kemal Sunal'ın fotoğrafına verdiği o tepki...