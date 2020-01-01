Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden "üç kuvvetli" kutlama

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilk olarak Gaziantep’e gitti. Gaziantep Havalimanı’nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, buradan sınırın sıfır noktasındaki Çıldıroba Üs Bölgesi'ne geçti.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nden sorumlu birliğin Müşterek Harekat Merkezi’nde faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar, talimatlar verdi. Askerlerle yemekhanede karavanadan yemek yiyen Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin bir sonraki durağı ise Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu.

Barış Pınarı başta olmak üzere terörle mücadele harekatlarında önemli görevler icra eden Pars ve Atmaca filolarına ev sahipliği yapan üs komutanlığında brifing alan Akar ve komutanlar daha sonra Mehmetçikle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe kutlama

Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Trabzon'a geçerek Karadeniz Uyumu Harekatı'nı icra eden bahriyelileri ziyaret etti. TCG Yavuz fırkateynine çıkan Bakan Akar ve komutanlara köprü üstünde faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Bahriyelilerle akşam yemeği yiyen Akar daha sonra personelle bir araya geldi.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonda bahriyelilere hitap etti.

Erdoğan, 2020 yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Özellikle Barış Pınarı Harekatı ile Doğu Akdeniz’de Türkiye-Libya arasındaki anlaşma ile attığımız adımlarda gösterdiğiniz duruş sebebiyle de sizleri şahsım, milletim adına kutluyor, tebrik ediyorum. Sizin duruşunuz, özellikle denizlerdeki bu duruşunuz dosta güven, düşmana korku veriyor. Bundan dolayı ayrıca sizleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sözlerine Mehmetçik "sağ ol" diyerek karşılık verdi.