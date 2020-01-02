Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı! Gençlik nerede biz oradayız

AK Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu gençlik açılımı yaptı.

Çin merkezli olan video paylaşım platformu TikTok'ta hesap açan Ahmet Davutoğlu ilk mesajını da gönderdi. Ahmet Davutoğlu ilk paylaşımında "Gençlik nerede' dedim, 'TikTok'ta dediler.' Biz de geldik, Gençlik nerede biz oradayız" dedi. Davutoğlu paylaştığı ilk videonun altına "Merhaba ben de artık Tik Tok'tayım" diye yazdı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Davutoğlu'nun 'TikTok' hesabı açması sosyal medyada çok konuşulurken, Twitter'da Trend Topic oldu.

TİKTOK NEDİR?

TikTok, içerisinde yer alan yüzlerce görsel ve ses efektleriyle kısa videolar çekmenize yarayan bir sosyal ağ uygulaması olarak Türkiye'de 38 milyon kişi tarafından kullanılıyor.