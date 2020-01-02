YEREL

Adana'da Avukat cübbesiyle müstehcen poz tepki çekti

ADANA'da bir avukatın yanında çalışan erkek katibin, kadın arkadaşına cübbe giydirip, çektirdiği müstehcen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması tepki çekti. Adana Barosu'nun başlattığı inceleme sonucu kimliği belirlenen avukat katibinin işine son verildi.

Kentte bir avukatlık bürosunda çalışan erkek katip, iddiaya göre kadın arkadaşına cübbe giydirip, verdirdiği uygunsuz pozları fotoğraflayıp, arkadaşlarıyla paylaştı. Yine iddiaya göre, arkadaşları da fotoğrafı, sahte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

Katibin işine son verildi

Kolunda 'Adana' yazan cübbenin yer aldığı fotoğrafın yayılmasının ardından, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük harekete geçti. Baro, 'mesleğin onuruna saldırı' şikayetiyle mahkemeye başvurdu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engelli getirildi. Katibin işine de son verildi.

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, yapılanın meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış olduğunu belirterek, "Fotoğrafın sosyal medyada kullanılması meslektaşlarımızı rahatsız etti. Kim olduğunu tespit ettik. Avukat arkadaş, katibin işine son verdi" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Uslu FETÖ'nün yeni Türkiye planını açık etti! Parti kuruyorlar
Yerli Otomobil için talep yağıyor! İşte o açıklama
Tuğba Özay'ın son hali takipçilerini endişelendirdi!
Eski Nissan yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilişkili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı
Almanların yerli otomobil hazımsızlığı açık açık söylediler
PKK/YPG'nin işgali altındaki kamptan 60 DEAŞ'lı daha kaçtı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşi Ayşe Arman'a sürpriz yapan Ömer Dormen'in yaptığı kapak hareketi dikkat çekti
Emin Şirin'den iddialı kulis! Erdoğan 50+1'den rahatsız
Libya nerede Libya haritasına bakın Hafter buraları almış
Mısır'da yılbaşı kutlamalarında yaşanan şoke eden taciz görüntüsü!
Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu
15 tatil ne zaman 2020 MEB eğitim takvimi 2. ara tatil başlangıcı
Görünce dayanamadı! Otobüsten inen şoför bakın ne yaptı
Askerlik yeri sorgulama e devlet askerlik yeri sorgulama ne zaman?