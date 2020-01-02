Mısır'da yılbaşı kutlamalarında yaşanan şoke eden taciz görüntüsü!

Mısır halkı, yılbaşı akşamı yaşanan kitlesel taciz skandalını konuşuyor.

Twitter kullanıcıları, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Dakhlia Valiliğine bağlı Mansoura şehrindeki yeni yıl kutlamaları sırasında bir kızın kitlesel taciz anını belgeleyen şok edici sahneleri paylaştılar.

Video, bir kızı taciz etmeye çalışan düzinelerce genç erkeği gösteriyor, bazıları ise çığlık ve ağlama sesleri arasında onu korumaya ve kurtarmaya çalışıyor.

Büyük çaba, itiş ve kakış sonucu genç erkekler, tacize uğrayan kızı kalabalıktan çıkararak, bir araya bindirip olay yerinden uzaklaştırıyor.

Mansoura şehrindeki bazı genç erkekler yaşanan taciz olayına tepki gösterip, olayın faillerinin tutuklanmasını isterken; diğerleri ise kızın kıyafetlerini kışkırtıcı bularak eleştirdiler.

SİSİ YÖNETİMİNE TEPKİ VAR

Yılbaşı gecesi yaşanan taciz olayın videosunun sosyal medyada yayınlanmasından sonra çoğu Mısırlılar, olaydan Sisi yönetimini sorumlu tuttu.

Gelinen noktanın ‘ahlaki çürümüşlük' olarak yorumlayan Mısırlılar; Sisi'nin, kanlı bir darbe ile yönetimi ele geçirmesinden sonra tıpkı Suudi Arabistan gibi ABD ve Batı'nın desteğini alabilmek için daha önce karşı çıktığı Batı tarz yaşam ve uygulamaları hayata geçirmekle suçladılar.