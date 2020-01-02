Görünce dayanamadı! Otobüsten inen şoför bakın ne yaptı
Çin'de seyir halindeki otobüsü durdurup yaşlı adamı yolun karşısına geçiren şoför, ülkenin takdirini topladı. Xi'an kentinde meydana gelen olay dünyada da yankı uyandırdı.
Çin’in Xi’an şehrinde otobüs şoförü, aracından inip bastonla yürüyen yaşlı adamı yaya geçidinden yolun karşısına geçirdi. Yaşlı adamın karşıya geçme girişimini gören otobüs şoförü aracını durdurarak yaşlı adama yardım etti. Yaşlı adamı karşıya geçiren şoför tekrar aracına geçerek normal seyrine devam etti.