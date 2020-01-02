DÜNYA

Görünce dayanamadı! Otobüsten inen şoför bakın ne yaptı

Çin'de seyir halindeki otobüsü durdurup yaşlı adamı yolun karşısına geçiren şoför, ülkenin takdirini topladı. Xi'an kentinde meydana gelen olay dünyada da yankı uyandırdı.

Çin’in Xi’an şehrinde otobüs şoförü, aracından inip bastonla yürüyen yaşlı adamı yaya geçidinden yolun karşısına geçirdi. Yaşlı adamın karşıya geçme girişimini gören otobüs şoförü aracını durdurarak yaşlı adama yardım etti. Yaşlı adamı karşıya geçiren şoför tekrar aracına geçerek normal seyrine devam etti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mert Hakan Yandaş, transfer iddialarına noktayı koydu
Meral Akşener'in İyi Parti'si Libya tezkeresine evet mi hayır mı diyecek
Avukat cübbesiyle müstehcen poz tepki çekti o kişinin kim olduğu ortaya çıktı
Mesut Özil geceye damga vurdu övgüyü kaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehir ve Güvenlik Sempozyumunda konuşuyor Canlı
Türkiye için hayati oylama! Libya'ya asker kararı TBMM'den geçer mi?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Patisini ısıtan kedi sosyal medyada viral oldu
Milyoner'de geceye damga vuran Müge Anlı sorusu!
Hac kura sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak Diyanet duyurdu
Şarkıcı Azerin, Okan Bayülgen'in "Azeri Türkçesi" sözlerine tepki gösterdi
İdlib'de ölü sayısı 9'a yükseldi
Sigara fiyatları 2020 listesi kaç para oldu yeni sigara zammı haberi
Bakırköy'de yüzlerce martıyı her gün elleriyle besliyor
Plastik poşet zam geldi mi 2020 de plastik poşet kaç para oldu?