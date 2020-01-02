POLİTİKA

Meral Akşener'den Libya tezkeresi açıklaması

ANKARA'da bugün çok kritik bir oylama var. Meclis saat 14.00'da Libya'ya asker gönderilmesi kararını oylayacak. İYİ Parti'nin tezkereye vereceği oy merak konusu. Meral Akşener partisinin oyunu açıkladı ve hayır diyeceklerini duyurdu

İYİ Parti, yeni yıl mesaisine Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresiyle başladı. Saat 14.00'da TBMM'de yapılacak olan kritik oylama öncesi Meral Akşener meclis grubunda milletvekilleriyle istişarede bulundu. 

Vekillerini bilgilendiren Meral Akşener, saat 12.30'de medyanın önüne çıktı ve partisinin oyunu açıkladı. Meral Akşener 'Türkiye'ye hayır oyu getirmeyecek, hayır oyu vereceğiz' dedi. 

İYİ Parti Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresine negatif bakıyordu. Daha önce İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu tezkereye ilişkin şunları söylemişti:

- “Asker gönderme işine negatif bakıyoruz. Akdeniz’deki haklarımızı korumak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetinin bu işe yeteceğine inanıyoruz. Bunun için masada gücümüzle kuvvetimizle bulunalım ama Libya’daki bir iç savaşın unsuru haline getirecek riskli adımlara karşı da temkinli olalım”. 

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