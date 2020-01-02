POLİTİKA

Albayrak: Mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü

"Kamu bankaları, esnaf ve tarımsal faizlerini yüzden 12den yüzde 9’a düşürdü." diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ayrıca "Mobilyada KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2019 yılının son çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı öncü rakamlar gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mobilyadaki KDV yüzde 8'e düşürüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti: Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum.

Esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizleri

Kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü. Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek.

Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum.

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