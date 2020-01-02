Aytun Çıray’dan TBMM'de milletvekillerine sert tepki! Neden dinlemiyorsunuz?

Olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu, Libya tezkeresi oylamasına tartışmalar ve gerginliklerin gölgesinde başladı. Kurulda ilk sözü tezkereye ‘hayır’ oyu vereceğini açıklayan İYİ Parti adına İzmir Milletvekili Aytun Çıray aldı. Tezkerenin geçmesinin Türkiye’yi Libya’daki iç savaşta taraf haline getireceğine dikkati çeken Çıray, kendisini dinlemediğini belirttiği milletvekillerine de, “Şehit olmaya asker gönderiyoruz gürültüden durulmuyor, madem ciddisiniz neden dinlemiyorsunuz? Beyefendi en ön sırada telefonla konuşuyor bir saattir” sözleriyle tepki gösterdi.