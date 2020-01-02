Arap spiker ''Erdoğan olmayacak'' diyen Suudi vatandaşa kapak gibi yanıt verdi!

Arap El Hivar TV spikeri Salih El Azrak, "Sana müjdem, yeni yılda 6 içerisinde Erdoğan olmayacak." diyen Suudi vatandaşa spiker, "Ümit ediyorum Suudi Arabistan'da onun gibi fazla insan yoktur. Bu nasıl bir düşünce. Yemin ediyorum bizim yaşadığımız dünya ile senin dünyan arasında abartmıyorum en az 50 sene var. Ve seni rencide etmiyorum ama Suud yönetiminde de böyle düşünenler var. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan ve sevgiliniz Netanyahu..." açıklamasında bulundu.