DÜNYA

Çin'de çoban koyun sürülerini askeri düzende yürüttü

ÇİN’de bir çoban, 400’den fazla koyununa askeri düzende yürümeyi öğretti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

Çin'in Heilongjiang eyaleti Qiqihar kentinde bir çoban, sürü halinde bulunan 400'den fazla koyuna askeri düzende yürümeyi öğretti.

Koyunlar otlamaya çıktığı sırada tek sıra halinde düzenli bir şekilde yürürken kaydedilen görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Koyunların sahibi Nie yaptığı açıklamada, "Koyunlarım her gün eve dönerken bu şekilde yürüyor" dedi. Nie, her sıra için bir koyun lideri seçtiğini ve geri kalanların da takip ettiğini belirtti. Yaklaşık 6.5 milyon kez izlenen görüntüler için sosyal medyada kullanıcılar tarafından, "Çok iyi eğitilmişler", "Askeri yönetim" şeklinde yorumlar yapıldı.

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